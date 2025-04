Pronostico Nottingham Forest-Brentford, missione Champions per Milenkovic e compagni

Più che un posticipo è un recupero. Giovedì 1° maggio, alle 20.30, si gioca Nottingham Forest-Brentford , coda della 34ª giornata di Premier League . La squadra di Nuno Espirito Santo è scivolata al sesto posto in classifica dopo le vittorie di Manchester City, Newcastle e Chelsea ma, battendo il "tranquillo" Brentford, può risalire fino al terzo posto. Del resto, in quella zona di classifica è bagarre allo stato puro.

Forest favorito, occhio al primo tempo

Il Forest non è riuscito a battere il City di Guardiola (0-2) mancando così l'accesso alla finale di Fa Cup. Non resta che chiudere tra le prime cinque in campionato e staccare così un biglietto per la prossima edizione di Champions League.

Un traguardo che sarebbe meritato per la squadra che può vantare la miglior difesa del campionato. Non solo, va sottolineato il fatto che il Forest nelle 16 partite casalinghe giocate in campionato abbia subìto un solo gol nei primi tempi, dal Wolverhampton.

Vero che non c'è posta in palio per le Bees in questa sfida. Altrettanto vero che una squadra che ha in organico gente come Mbeumo (18 gol) e Wissa (16 centri) può trovare il gol in qualsiasi momento, anche nella prima frazione. Missione ovviamente difficile, e la quota è inevitabilmente alta: l'Over 0,5 Ospite primo tempo si gioca a 2.14 su Cplay e Begamestar, a 2.20 su Sisal.

Per la vittoria del match parte favorito il Nottingham Forest di bomber Wood (19 gol), il segno 1 si può giocare a 2.14 su Cplay e Begamestar, a 2.10 invece su Bwin e Snai.