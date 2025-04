Barcellona-Inter, tabù e dolci ricordi

L'avversario peggiore nel momento peggiore della stagione. L’ Inter questa sera gioca l’andata delle semifinali di Champions League in casa del Barcellona , fresco di trionfo in Coppa del Re contro gli eterni rivali del Real Madrid .

Barcellona favorito, duello sudamericano tra Raphinha e Lautaro

I catalani sono imbattuti nelle sei gare interne giocate in Champions contro i nerazzurri: cinque vittorie e un pareggio, che rappresentano anche lo score casalingo del Barça in questa edizione del torneo, la prima con formula rinnovata. Nella fase ad eliminazione diretta, invece, è solo il secondo confronto in assoluto tra le due squadre, sempre in semifinale: nella stagione 2009/10 il precedente fu favorevole all’Inter di Mourinho, nella stagione dell’indimenticabile Triplete.

Triplete che può perfezionare la corazzata di Flick, che in Champions viaggia a una media di 3,1 gol segnati a partita. Favoriti dunque gli spagnoli al 58%, secondo gli esperti SisalTipster, per la vittoria della partita d’andata. L’Inter corsara al Montjuic è un’ipotesi fissata al 18%. In salita anche la strada che porta alla finale, con i nerazzurri al 40% contro il 60% previsto per il Barça qualificato dopo il doppio confronto.

Lo ha dimostrato una volta di più contro il Real Madrid, il Barça è temibilissimo (anche) nei minuti finali di partita tanto che al 48% l’ultimo gol del match verrà messo a segno dal 76’ a fine incontro. Al 15% in Barcellona-Inter si verificherà un “Ribaltone”. Lautaro Martinez, marcatore al 30%, ha castigato il Bayern sia all’andata che al ritorno e Inzaghi si affida al suo bomber e capitano per gettare le basi di un’altra grande impresa. Sfida tutta sudamericana con il fenomenale Raphinha, che porta in dote 12 gol e 7 assist in Champions. Il brasiliano ha il 36% di chance di mettere il pallone alle spalle di Yann Sommer.

Bilbao irresistibile in casa ma i Red Devils sono ancora imbattuti

Non era mai successo nella storia delle Coppe Europee di vedere cinque gol nei tempi supplementari. Ci ha pensato il Manchester United di Amorim, al termine di una partita folle che resterà nei libri di storia, a rendersi protagonista di una rimonta incredibile sul Lione di Fonseca, eliminato ai quarti di Europa League. In semifinale i Red Devils dovranno vedersela con l’Athletic Bilbao, che dal canto suo torna a disputare una semifinale europea a distanza di tredici anni. I baschi sono a due partite dalla possibilità di giocarsi il trofeo nel loro stadio, il San Mamés, che li ha visti sempre vittoriosi nelle sei partite disputate in questa edizione del torneo.

In questo primo round, complice il fattore ambientale, gli esperti SisalTipster vedono favoriti gli uomini allenati da Ernesto Valverde, vittoriosi al 48% contro il 23% previsto per gli inglesi, che sbarcano nei Paesi Baschi con addosso l’etichetta di “imbattuti” in questo torneo. Difficilmente l’Athletic Bilbao concede più di una rete nel suo stadio. Dal canto suo, il Manchester United giocherà verosimilmente una gara accorta, aspettando il varco giusto per colpire. Favorita, non a caso, l’ipotesi di un match con massimo due reti complessive, al 56%, rispetto ad un incontro con tre o più marcature, stimato al 44%. A segnare il primo gol del match saranno (per la settima volta di fila in questo torneo) al 53% i baschi, con gli inglesi che “inseguono” al 36%. Ben sette i legni colpiti in Europa League dal Manchester United, due quelli centrati dai baschi: al 50% tremerà un palo o una traversa nel match del San Mames.

La freschezza e il talento di Alejandro Garnacho sono risorse da sfruttare al meglio in una partita difficile come questa e al 18% l’ala dei Red Devils troverà la rete in questa semifinale d’andata.

Dodici presenze e nessun gol per Berenguer, uno che tuttavia sa incidere anche a gara in corso. Un gol dell’ex Torino è un’ipotesi proposta al 20%.

Bodo Glimt, tradizione negativa contro le inglesi

L’Europa League parla soprattutto inglese: due delle quattro semifinaliste vengono dalla Premier League, oltre al già citato Manchester United è in corsa anche il Tottenham di Postecoglou. Entrambe deludenti in campionato, faranno all-in sulla seconda competizione continentale. Gli Spurs, a differenza dei Red Devils, giocano l’andata in casa, contro il Bodo Glimt, prima squadra norvegese a raggiungere le semifinali di una competizione Uefa. Per gli esperti SisalTipster il primo round sarà tutto di marca londinese, con la vittoria degli Spurs (imbattuti in casa da 19 partite in Europa) al 74%. Il Bodo, che nella sua storia ha perso tre volte su tre contro compagini inglesi (una delle quali contro il Manchester United nella fase campionato di questa edizione), ha il 10% di possibilità di sbancare il “Tottenham Hotspur Stadium”. L’inerzia del match sembra favorevole agli inglesi, che al 55% chiuderanno in vantaggio al riposo. All’11%, invece, un giocatore delle due squadre sarà lo sfortunato protagonista di un’autorete. Sono 22 i gol segnati dal Tottenham in questo torneo, zero da fuori area (contro i 3 del Bodo Glimt): al 36% verrà realizzato un gol con una soluzione da lontano. Al 40% invece le possibilità che un sostituto vada a segno.

Occhi puntati sugli attaccanti, in casa Tottenham Dominic Solanke è uno dei più accreditati a lasciare il segno (al 48%) dopo il rigore decisivo trasformato contro l’Eintracht. Sette centri in Europa per Kasper Hogh, ottimo bottino che vale al danese un 23% di possibilità di vestire i panni del goleador.

Antepost Europa League, corsa a tre per la vittoria finale

Due inglesi, una spagnola e una norvegese. Questo il variegato mix che compone le semifinali di Europa League, torneo che si concluderà il prossimo 21 maggio al San Mamés di Bilbao. Sarà una finale tutta inglese? La “certezza” sembra essere rappresentata dal Tottenham, che gli esperti SisalTipster vedono con un piede e mezzo in finale. La qualificazione degli Spurs al termine del doppio confronto con il Bodo Glimt viaggia al 73% contro il 27% previsto per i giustizieri della Lazio, nei quarti di finale. Decisamente più equilibrata la situazione tra l’Athletic Bilbao e il Manchester United. Il fatto di poter giocare in casa l’eventuale finale dà una spinta in più ai baschi, premiati col 53% di possibilità rispetto al 47% concesso agli inglesi.

Per la vittoria finale sono in tre a spartirsi il grosso della torta. In cima alle preferenze c’è il Tottenham, che il trofeo l’ha alzato al cielo in due occasioni e al 33% calerà il “tris”. Prima del Manchester United, offerto campione al 28%, si piazza l’Athletic Bilbao: due finali di Europa League giocate e perse per i baschi, che al 31% vinceranno la coppa. Chiude il cerchio, con il residuo 8% di chance, l’outsider Bodo Glimt.