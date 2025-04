Pronostico Barcellona-Inter, puntate aperte anche sugli assist

Per i bookie Barcellona super favorito

Di fronte c’è un colosso, imbattuto nel 2025 nello stadio amico. I tempi supplementari giocati contro il Real Madrid in Coppa del Re hanno tolto energie ma alzato il morale della truppa di Flick, considerata super favorita dai bookmaker.

Il segno 1 è proposto a 1.62 da Cplay e Begamestar, offerta che scende a 1.62 sulla lavagna di Netwin e a 1.60 su quella di BetFlag.

Quote leggermente più basse per gli esiti Goal (segnano entrambe) e Over 2,5 (almeno tre gol nel match) in previsione di un match divertente come tanti se ne sono visti quest’anno con il Barcellona impegnato nel suo stadio.

In lavagna anche gli assist

Tanti i pericoli per la difesa nerazzurra, uno di questi deve ancora compiere 18 anni: Lamine Yamal. Il baby prodigio è stato decisivo con ben due assist nella finale di Coppa del Re vinta dal suo Barcellona contro il Real Madrid. Insieme al compagno Raphinha è il più accreditato a fornire un assist nella sfida con l’Inter.

Cplay e Begamestar bancano a 3.75 un passaggio vincente di Yamal in questa sfida, a 3.45 l'offerta di Planetwin.