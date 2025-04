Pronostico Juve Stabia-Catanzaro, in palio punti playoff al "Menti"

Sei punti da recuperare con 4 partite ancora da giocare rappresentano una missione quasi impossibile per la Juve Stabia che, quinta, mantiene comunque ancora qualche possibilità di guadagnare una posizione (davanti c’è la Cremonese) per giocare direttamente le semifinali playoff .

Under 2,5 oppure Over? Ecco l'esito che si lascia preferire

Dall’altro lato, però, l’undici campano deve anche guardarsi le spalle per non correre il rischio di farsi soffiare i quarti di finale degli spareggi promozione. Sei lunghezze più indietro, infatti, ci sono tre squadre a pari merito, 44 punti ciascuna, che occupano tutte l’ottavo posto (ultimo utile per prendere parte ai playoff) precedute da Palermo e Catanzaro appaiate a 48 punti.

E proprio il Catanzaro è l’avversario che domani la Juve Stabia dovrà affrontare nel match dell’ora di pranzo. Una formazione, quella calabrese, che è diventata regina dei pareggi (ne ha ben 18 all’attivo) ma che nelle ultime 7 giornate ha vinto soltanto contro il fanalino di coda Cosenza. Per il resto 3 pareggi (appunto) e 3 sconfitte con 6 esiti Over 2,5 nelle ultime 6 esibizioni abbinati a 4 Goal nelle ultime 4.

La Juve Stabia viene dallo 0-2 rimediato in casa del Sudtirol ma in precedenza aveva pareggiato a Mantova e Cremona con in mezzo 3 vittorie di fila. E’ una curiosità (e per questo sembra giusto evidenziarla) ma il 17 accomuna sia Juve Stabia che Catanzaro in fatto di Under e Over 2,5. Sia gialloblù che giallorossi, infatti, ne hanno fin qui collezionati proprio 17 sia degli uni che degli altri.

E domani? Forse, dovendo scegliere, è l’Under 2,5 che si lascia preferire. Massimo due reti totali si giocano a 1.90 su Cplay e Begamestar, a 1.87 su Bwin, a 1.85 su Sisal.