Athletic Bilbao-Manchester United, il pronostico sorride ai baschi ma...

Tre partite e poi conosceremo il nome della squadra regina dell'Europa League. Giovedì sera al San Mamès, teatro della finalissima, si gioca la partita d'andata della semifinale Athletic Bilbao-Manchester United . Entusiamo e fattore campo per i baschi, l'esperienza internazionale per i Red Devils. Chi vincerà? Ecco il parere dei bookmaker .

Occhio ai precedenti

In Europa, quest'anno, nessuno è uscito indenne dalla "Cattedrale": sei vittorie in sei partite, 14 gol fatti e 2 subìti. Un ruolino di marcia invidiabile che pone i baschi in una posizione di vantaggio per la vittoria del match d'andata: segno 1 a 1.95 su Snai, a 1.97 su Eurobet a 1.98 su Cplay. Per il 2 dei Red Devils l'offerta sale mediamente a 3.85 sulle lavagne degli operatori.

Le due squadre si sono affrontate negli ottavi dell'edizione del 2012 e in quell'occasione vinsero i baschi sia all'andata (3-2) che al ritorno (2-1). Per gli inglesi è il match che vale una stagione e si può mettere in preventivo che Bruno Fernandes e soci riescano a segnare almeno una rete.

L'esito Chance mix "Goal o Over 2,5" è offerto a 1.55 da Eurobet, a 1.62 da Cplay e Begamestar.