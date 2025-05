La stagione, finora, è stata un vero disastro. Così negativa, almeno nei tempi più recenti, per il Tottenham si fa davvero fatica a ricordarla. Ai primi di febbraio, in tre giorni, gli “Spurs” sono stati prima eliminati dalla Efl Cup (0-4 contro il Liverpool) e poi dalla Fa Cup (1-2 dall’Aston Villa). Ma questo è ancora niente rispetto al campionato dove il Tottenham occupa, a quattro turni dalla fine, il quint’ultimo posto e può essere tranquillo solo perché le ultime tre, che retrocedono in Championship, sono già... retrocesse!

Bodo a segno da 25 partite di fila

Nelle ultime tre giornate di Premier l’undici londinese ha prima perso 2-4 con il Wolverhampton, ha concesso il bis (1-2) contro il Nottingham e ha chiuso in bellezza, qualche giorno fa, rimediando un sonoro 1-5 ad Anfield contro i neocampioni d’Inghilterra del Liverpool.

Resta un miracolo questa semifinale di Europa League alla quale gli “Spurs” sono arrivati recuperando negli ottavi lo 0-1 in casa dell’AZ Alkmaar (poi 3-1 a Londra) ma, soprattutto, rimediando all’1- 1 casalingo contro l’Eintracht andando a vincere, al ritorno, 1-0 a Francoforte.

Sulla sua strada trova stasera il Bodo Glimt, penultimo ostacolo da superare per arrivare alla finale. Un ostacolo non semplice visto che il Bodo Glimt, campione di Norvegia in carica, nel suo campionato è secondo (a 2 punti dalla capolista ma con una partita in meno) e va in rete, in tutte le competizioni ufficiali, da 25 partite consecutive.

I norvegesi hanno fatto fuori la Lazio nei quarti, l’Olympiakos negli ottavi, e il Twente nei sedicesimi. Le quote sorridono al Tottenham ma il segno 1 (a 1.30 su Cplay e Begamestar, a 1.29 su Bet365) non è così scontato come sembra.

Meglio, forse, partire con il Goal che sembra offrire qualche garanzia in più: quota 1.78 su Cplay e Begamestar, 1.77 su BetFlag e Zona Gioco.