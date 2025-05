Pronostico Lecce-Napoli: tre passi per Conte, nella sua città, verso lo scudetto

L'Inter traballa, il Napoli vola. Primo posto in classifica a più tre sui nerazzurri di Inzaghi, che questo fine settimana affrontano il Verona. Non sarà una sfida facile per Antonio Conte quella contro il Lecce, la squadra della sua città, perchè i salentini stanno lottando per salvarsi e la scorsa settimana, in un contesto non semplice, hanno pareggiato 1-1 a Bergamo contro l'Atalanta.