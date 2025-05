Pronostico Manchester City-Wolves, Guardiola contro la "seconda della classe" in fatto di...

In Premier League si conoscono già i nomi delle tre squadre retrocesse (Southampton, Leicester e Ipswich) e anche di quella campione d'Inghilterra , il Liverpool . L'interesse resta vivo in particolar modo sulla lotta per i piazzamenti che valgono un biglietto per la prossima Champions League . Nella bagarre per un posto al sole rientra a pieno titolo anche il Manchester City di Guardiola , al quale tocca il privilegio e l'onere di aprire le danze della 35ª giornata di Premier League .

City in vantaggio al riposo? Ecco il "parere" dei bookmaker

Luci accese dunque all'Etihad, il fischio d'inizio di Manchester City-Wolves è fissato alle 21 di venerdì 2 maggio. In classifica i Citizens sono avanti di ben 20 lunghezze (61 contro 41) ma c'è un'altra speciale graduatoria, che prende in considerazione le ultime 10 giornate, in cui la squadra di Vitor Pereira è davanti ai rivali. Nel periodo considerato, il Wolverhampton ha collezionato ben 22 punti contro i 20 del City. E dire che il Wolverhampton aveva iniziato il campionato con tre miseri punti (tre pareggi) nelle prime 10 giornate!

"Lupi" dunque in gran forma, anche se qualcuno potrebbe obiettare che le sei vittorie di fila che portano in dote a Manchester sono arrivate contro formazioni più giù in classifica rispetto al Wolverhampton.

Il City ha raggiunto la finale di Fa Cup battendo 2-0 il Nottingham Forest (a Wembley) mentre in Premier League, nelle ultime due gare casalinghe, ha sconfitto Crystal Palace (5-2) e Aston Villa (2-1). Da registrare però come queste vittorie siano arrivate solo nella ripresa: i Citizens vengono da quattro partite consecutive chiuse in parità all'intervallo.

Per chi ritiene valida la scelta "1 primo tempo", l'offerta di Cplay e Begamestar si attesta a 1.74 contro l'1.73 di Zona Gioco.

Per la "semplice" vittoria finale del City, la quota scende a 1.35 sulle lavagne di Cplay e Betway, a 1.33 su Bet365 e Snai.