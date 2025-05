Pronostico Parma-Como: una combo per il match del Tardini

Il sabato di Serie A si apre alle 15 con due sfide che vedono impegnate in casa due formazioni (Parma e Cagliari) in cerca di punti per chiudere il discorso salvezza . Al Tardini e alla Unipol Domus sbarcano rispettivamente Como e Udinese , che la permanenza nella massima categoria invece se la sono già garantita (i lariani una settimana fa grazie al successo sul Genoa firmato Strefezza ).

Parma più motivato ma... Como favorito

Nel momento decisivo del campionato il Como ha spiccato il volo, vincendo 4 partite di fila e subendo un solo gol nel periodo. Fabregas può dunque guardare al futuro, sperimentando sì ma senza sfigurare al Tardini, contro un Parma che nella gestione Chivu ha pareggiato ben sei volte, battuto Bologna e Juve in casa e perso solo contro l'Udinese.

Nell'arco di queste nove gare, gli emiliani non hanno mai segnato nè subìto più di due reti in un singolo incontro. Il Como non ha ancora pareggiato per 0-0 in questo campionato e, altra curiosità, nelle ultime 5 trasferte è sempre andato al riposo in vantaggio di un gol (contro Fiorentina, Roma, Milan, Monza e Lecce).

Parma più motivato ma (per i bookmaker) Como favorito. Il segno "2" è proposto a 2.35 da Cplay e Begamestar, sui medesimi portali la vittoria del Parma figura a 2.97 e la X a 3.35. Sulla lavagna di Elabet il blitz dei lariani è a 2.35, il pareggio a 3.28 e il segno 1 a 2.89.

Tenuto conto della tendenza a pareggiare da parte del Parma, un buon compromesso potrebbe essere la combo 1X+Under 4,5 (o Under 3,5 se si vuole alzare la quota).

L'ipotesi di un Parma imbattuto in abbinamento ad un match con massimo 4 gol totali è valutata a 1.71 da Cplay e Begamestar, a 1.65 invece da Elabet.