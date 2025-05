Roma-Fiorentina, il pronostico guarda anche ai rigori: che quote!

Roma batte Fiorentina: i bookie ne sono convinti

La Roma di Ranieri (7 Under 2,5 consecutivi) si sta specializzando in vittorie “di corto muso” ed è chiamata a superare l’esame viola nel fortino dell’Olimpico.

Il match di ritorno contro il Betis che attende la Fiorentina in Conference League è una variabile che può incidere in questa sfida, che vede i giallorossi super favoriti secondo i bookmaker. Il segno 1 vale 1.63 per Cplay e Begamestar, 1.62 per LeoVegas. Il blitz viola (non si registra dal 2018 nella Capitale) è pagato 5.40 da Cplay, 5.35 da Marathonbet e 5.25 da Betway.

Curioso come i giallorossi, nelle ultime 8 partite giocate tra campionato ed Europa League, abbiano segnato un gol esatto. L’ipotesi che Soulé e compagni stavolta vadano a segno almeno due volte è offerta a 1.76 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Eurobet.

Le scommesse speciali sui rigori

Roma e Fiorentina sono due delle squadre che hanno avuto più calci di rigore a favore in questo campionato. Pertanto, un penalty nella sfida dell'Olimpico è valutato a 2.80 da Cplay e Begamestar, a 2.75 invece da Eurobet.

Quota 3.87 su Cplay e Begamestar per l'ipotesi che sia la Roma a calciare un rigore, 3.35 per Elabet. Rigore per la Fiorentina? A 7.69 per Cplay e Begamestar, 6.50 per Elabet.

Per chi ama giocate più "fantasiose" e a quota alta, è da segnalare l'opzione "arbitro assegna rigore decisivo dopo l'85° minuto": moltiplica per 25 una qualsiasi puntata.