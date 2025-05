Pronostico Empoli-Lazio, Baroni conta sul "fattore trasferta" per vincere al Castellani

Il pranzo domenicale si consuma con Empoli-Lazio sullo sfondo. Speranze salvezza contro ambizioni Champions si incrociano al Castellani, stadio "amico" solo in teoria per i toscani perchè qui la squadra di D'Aversa ha vinto solo una volta, all'11'ª giornata, contro il Como.

Lazio favorita al Castellani: i consigli per le scommesse

In classifica la Lazio ha ben 35 punti in più rispetto agli odierni avversari, battuti 2-1 all'andata allo stadio Olimpico. I biancocelesti stanno andando forte in trasferta, dove di recente hanno battuto Atalanta e Genoa senza subìre gol. Qualche pareggio di troppo (se ne contano ben 6 nelle ultime 10 giornate) ha frenato la corsa degli uomini di Baroni, che lontano dalla Capitale viaggiano alla media di 2 gol segnati a partita.

Musica diversa in casa Empoli: appena 7 reti segnate in 16 gare interne, 2 delle quali contro il Venezia nella 33ª giornata. In presenza di questi dati è inevitabile che i favori del pronostico siano tutti per la Lazio. Il segno 2 finale si gioca a 1.83 su Cplay e Begamestar, a 1.80 su Eurobet.

Da tenere d'occhio il Multigol 1-2 1° tempo: a 1.60 su Cplay e Begamestar, a 1.57 su Eurobet.