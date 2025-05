Genoa-Milan, statistiche e pronostico: a Marassi Conceiçao vuole mettere la "terza"

Nell'appuntamento del Monday night Genoa e Milan scendono in campo (ore 20.45) per chiudere la 35ª giornata di Serie A . I liguri, a salvezza acquisita, cercano un risultato positivo contro una big reduce da due vittorie di fila in trasferta (contro Udinese e Venezia).

Il Genoa ritrova il Goal? Cosa dicono le quote

Il Genoa non ha segnato in ben 4 delle ultime 5 giornate, consolidando la doppia tendenza improntata su No Goal e Under 2,5. Il Milan viene da tre No Goal di fila ma i numeri, nel complesso, dicono che il Diavolo gradisce di più gli esiti Goal e Over 2,5. Per la vittoria finale i bookmaker considerano favorito il Milan, a dispetto di un rendimento troppo altalenante avuto nel corso del campionato.

Il segno 2 è quotato a 1.75 da Snai e LeoVegas, a 1.77 da Cplay e Begamestar. Da valutare la possibilità che, dopo 5 No Goal consecutivi, il Genoa possa ritrovare l'esito Goal. Un'ipotesi fissata a 1.81 da Cplay e Begamestar, a 1.77 da Elabet.

Tra le opzioni quotate dai bookie è da segnalare il "Ribaltone". La vittoria di una delle due squadre in rimonta vale circa 7 volte la posta, offerta che sale a 9 per un'eventuale autorete nel corso del match.