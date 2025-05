Pronostico Lazio-Juventus, la Champions passa (anche) per la sfida dell'Olimpico

Mancano ormai tre giornate alla fine del campionato e sono praticamente rimasti due posti Champions a disposizione con cinque squadre racchiuse in sei punti che se li contendono. Un finale di stagione avvincente anche in questo particolare ambito della classifica. Nelle cinque squadre sono state inserite sia l’ Atalanta (che però al momento viaggia con 5 lunghezze di vantaggio sulle quarte) e il Bologna (che è settimo solo un gradino più in basso rispetto alle tre... quarte).

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Come spesso accade il calendario regala capitoli avvincenti che, volendoli scrivere di proposito, non sarebbe stato possibile immaginarli così alla vigilia. Il prossimo turno, infatti, mette di fronte proprio le quattro formazioni che sono in lotta per un biglietto Champions. Si parte con Lazio-Juventus sabato alle 18 e si chiude con Atalanta-Roma lunedì sera alle 20.45. Il tutto preceduto da un Milan-Bologna (anticipo del venerdì) con gli emiliani che, in caso di vittoria, potrebbero provare ad inserirsi in questa lotta all’ultimo respiro.

La Lazio, si diceva, ospita la Juventus all’Olimpico ed entrambe le squadre hanno 63 punti all’attivo. All’ultima uscita i biancocelesti hanno vinto di misura a Empoli mentre i bianconeri sono usciti dal Dall’Ara con un pareggio. Prima ancora Lazio e Juventus hanno dovuto fare i conti con il Parma. L’undici di Baroni ha rimediato un 2-2 mentre quello di Tudor è andato addirittura ko (0-1).

Sabato sarà imperativo non sbagliare e l’ipotesi di assistere ad una gara accorta appare tutt’altro che remota. Si potrebbe provare a guardare in direzione dell’Under 2,5: si gioca a 1.66 su Cplay e Begamestar, a 1.65 su LeoVegas e Sisal.