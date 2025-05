Psg-Arsenal, Gunners all'attacco. In Europa League si va verso una finale tutta inglese

Un film già visto. Nell’andata delle semifinali di Champions League il Psg ha vinto in Inghilterra, per 1-0 contro l’ Arsenal , grazie ad un gol di Dembelé nei primi minuti di gara. Era accaduto anche contro il Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale. Nel mezzo, i francesi hanno mandato a casa l’ Aston Villa , dimostrandosi autentico incubo per le inglesi.

Arsenal, quante chances di vincere a Parigi? Kvara-Saka, duello tra funamboli

Squadra completa quella di Luis Enrique, con un centrocampo di qualità e un attacco dinamico e pungente. In porta, un fenomeno come Gigio Donnarumma, decisivo a Londra.

Arsenal quindi tagliato fuori? Prematuro affermarlo. I Gunners dopo il ko esterno con l’Inter hanno messo in fila quattro successi, (media di quattro gol segnati nel periodo) l’ultimo dei quali al Bernabeu contro il Real Madrid.

L’Arsenal deve quindi giocare all’attacco, invito a nozze per i velocisti di Luis Enrique (chiedere a Timber, tartassato da Kvaratskhelia a Londra).

Non caso, nell’analisi SisalTipster è davanti il Psg al 45% per la vittoria del match, con il passaggio del turno al 78%. Il successo al 90’ dell’Arsenal è invece proposto al 28% e l’approdo in finale al 22%.

Un’affermazione dei londinesi con un gol di scarto farebbe scattare i tempi supplementari, stimati al 17%, i calci di rigore all’8%. Un’autorete nel match si trova invece al 10%.

Dopo un periodo di adattamento, Kvaratskhelia è diventato imprescindibile (oltre che imprendibile) per il Psg. Al 54% l’esterno georgiano delizierà la platea del Parco dei Principi con gol o assist.

Lo ha dimostrato all’andata, Bukayo Saka è l’uomo che può accendere la luce nelle fila dei Gunners. L’inglese che segna o fa assist è al 45%.

Bilbao a caccia dell’impresa nella tana del Manchester United

Maledizione in campionato, incantesimo in Europa League. Stagione dai due volti quella del Manchester United, vicinissimo alla finalissima dopo aver battuto per 3-0 l’Athletic Bilbao al San Mamès.

Sul risultato finale ha certamente influito la “combo” che si è verificata al 35’ del primo tempo: espulsione di Vivian più rigore di Bruno Fernandes, assegnato dopo consulto arbitrale al Var.

Una sfida densa di episodi dunque, come si preannuncia anche quella dell’Old Trafford in cui i baschi proveranno un’impresa ai limiti dell’impossibile. Soltanto una squadra, infatti, è riuscita a... farsi eliminare dall’Europa League partendo da un vantaggio di tre reti dopo la gara d’andata: si tratta del Basilea, eliminato dal Valencia nella stagione 2013/14.

Il Manchester United è ancora imbattuto in questo torneo (ma ha rischiato grosso nel turno precedente contro il Lione) e può permettersi il lusso di perdere con due gol di scarto per andare avanti.

Secondo gli esperti SisalTipster sono ancora favoriti gli inglesi, al 45%, mentre il successo ospite al 90’ è stimato al 28%.

Meno improbabile invece un Ribaltone (proposto al 13%) mentre l’ipotesi che siano ancora d’attualità Var e penalty durante l’incontro valgono rispettivamente 29% e 32%.

Il risultato dell’andata costringerà i baschi a giocare una partita ultra offensiva e coraggiosa. Sfruttare le soluzioni da lontano può essere una scorciatoia verso la “remontada” e un gol da fuori area è proposto al 30%.

In una partita che promette occasioni da gol su entrambi i fronti, potrebbe esserci gloria per Rasmus Hojlund. Il danese, cinque gol nel torneo, è indicato marcatore al 30%.

Di poco favorito, quindi, rispetto a Inaki Williams (26%),che col fratello Nico proverà a prendere per mano i suoi compagni per... portarli a casa, al San Mamès di Bilbao, teatro della finalissima del 21 maggio.

Spurs favoriti ma in casa il Bodo ha fatto “6 su 7”

Che fosse per il dura per i norvegesi lo si sapeva e il Bodo Glimt ci ha messo appena 39 secondi per rendersene conto. Il gol di Brennan Jonhson, il più veloce mai segnato durante una semifinale di Europa League, ha dato il via alla serata trionfale del Tottenham. Il sigillo del definitivo 3-1 di Saltnes, tuttavia, è lo spiraglio in cui in norvegesi, alla loro prima semifinale europea, proveranno a infilarsi per volare alla finalissima del 21 maggio al San Mamès. In fondo, sognare non costa nulla ed è in casa che il Bodo ha costruito le sue fortune con sei vittorie in sette euro-partite.

Secondo gli esperti SisalTipster il Tottenham ha comunque più chance di vincere in Norvegia rispetto ai padroni di casa: inglesi favoriti al 42%, norvegesi al 33%.

Una vittoria del Bodo con due reti di scarto vorrebbe dire tempi supplementari (come già successo contro la Lazio), che si verificheranno al 10%, con gli eventuali calci di rigore stimati al 5%.

Le reti non dovrebbero mancare, visti i numeri delle due squadre e il copione del match che impone al Bodo di attaccare. L’ipotesi che entrambe possano realizzare almeno un gol è proposta al 61%. Al 44%, invece, il primo gol del match sarà di marca norvegese. Giusto per rendere ancora più avvincente l’esito di questa semifinale.

All’andata si è sentita l’assenza di Patrick Berg, pilastro del Bodo Glimt. Al 20% il capitano avrà modo di rifarsi almeno dal punto di vista personale, segnando un gol.

Il sudcoreano Son è stato un altro assente illustre della sfida d’andata, il suo eventuale rientro con gol è indicato al 33%. Chances di segnare al 28% per l’ex Juve Dejan Kulusevski.

Undici presenze in questa edizione dell’Europa League e quattro cartellini gialli ricevuti. Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham e della nazionale uruguaiana, non è tipo da tirare indietro la gamba. Secondo gli esperti SisalTipster, l’ex Juventus ha il 33% di probabilità di ricevere un cartellino nel match contro il Bodo Glimt.

Vincente Europa League, all'orizzonte una finale tutta inglese

Ancora novanta minuti (salvo supplementari e rigori) e poi si conosceranno i nomi delle due finaliste dell’Europa League 2024/25. Parlano inglese le percentuali SisalTipster relative al passaggio del turno.

Rispetto a sette giorni fa si è ribaltato tutto, pesantemente, nella semifinale più “nobile” che vede di fronte Manchester United e Athletic Bilbao. Alla vigilia della sfida del Mamès, infatti, i baschi partivano con un 53% di probabilità di approdare alla finale. Chances oggi precipitate al 6% a fronte di uno schiacciante 94% assegnato agli inglesi. Per quanto riguarda il nome della seconda finalista, il Tottenham ha consolidato il suo “status” di favorita per la qualificazione. Gli Spurs sono passati dal 73% all’84% attuale, mentre il Bodo Glimt è sceso dal 27% al 16%.

Con riferimento alla vittoria del trofeo, il vero salto in avanti l’ha compiuto il Manchester United. Dal terzo posto (28%) i Red Devils sono scattati in vetta e quindi favoriti, al 51%, precedendo il Tottenham che comunque difende il suo 41% di chances di alzare la coppa. Stesse (poche) possibilità per Athletic Bilbao e Bodo Glimt, che si spartiscono un esiguo 4%.