Playoff di Serie C, il pronostico di Catania-Potenza

Alla fine ne resterà una soltanto. La strada che porta alla serie B è ancora lunga ma il primo passo per alcune squadre è già stato fatto. Archiviato infatti il primissimo turno dei playoff , stasera si replica con il secondo step all’interno del proprio girone. Le vincenti, a cui si aggiungeranno le terze di ogni girone, giocheranno il primo appuntamento della fase nazionale in programma domenica 11 e mercoledì 14 maggio.

Vince il Catania? Ecco il parere dei bookmaker

Sei le partite in programma stasera e per tutte vale la regola che, in caso di pareggio, sarà la squadra meglio piazzata in campionato ad andare avanti (ovvero chi gioca in casa). Nel girone C il Catania, che è finito al quinto posto nella stagione regolare e ha già eliminato il Giugliano nel turno precedente, affronterà il Potenza che ha chiuso il campionato con 4 punti in meno rispetto ai siciliani (in realtà sarebbero 5 poiché gli etnei avevano un punto di penalizzazione) e ha fatto fuori il Picerno domenica scorsa.

Le due squadre si sono ovviamente già incontrate due volte durante la stagione e all’andata, sul campo del Catania, si è imposto il Potenza 2-0 mentre al ritorno, in Basilicata all’ultima giornata, sono stati i siciliani a vincere per 2-1. Il Catania nelle ultime 12 partite ha perso soltanto 1-2 contro l’Avellino (vincitore del campionato) mettendo insieme 7 vittorie e 4 pareggi. Il Potenza nelle ultime 15 esibizioni ha vinto soltanto 4 volte collezionando per il resto 5 pareggi e 6 sconfitte.

Con questi presupposti è il segno 1 che si lascia preferire: si gioca a 1.85 su Cplay e Begamestar, a 1.82 su StarCasinò.