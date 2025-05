Arezzo-Vis Pesaro, chi vince? Le quote dicono...

Nel girone b di Serie C l’ Arezzo riceve la Vis Pesaro . I toscani hanno appena eliminato dagli spareggi il Gubbio (3-1) mentre la Vis Pesaro non è andata oltre l’1-1 con il Pontedera ma è... andata avanti perché meglio piazzata alla fine della stagione regolare (sesta contro decima).

Vince l'Arezzo? Il segno 1 è ben pagato

I biancorossi nelle ultime 6 gare in trasferta non hanno mai vinto rimediando 4 pareggi e 2 sconfitte mentre i toscani, in casa, vengono da 4 successi di fila. Per la cronaca è doveroso sottolineare che nei due scontri di campionato a Pesaro la Vis si è imposta per 3-0 (erano i primi di settembre dello scorso anno) mentre, nel giorno dell’Epifania di quest’anno, il ritorno si è chiuso a reti inviolate.

Alla fine del torneo tra Arezzo e Vis Pesaro c’erano 6 punti di differenza ma anche un rendimento complessivo opposto (positivo quello dei toscani, poco brillante quello dei loro avversari).

Come in Catania-Potenza, anche qui è il segno 1 che sembra poter meritare i favori del pronostico. La vittoria dell'Arezzo si gioca a 2.10 su Cplay e Begamestar, a 2.05 su Bwin.