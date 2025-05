Europa e Conference League, i pronostici di due sfide di stasera: in Man Utd-Athletic Bilbao...

Quello che era sempre stato un fortino invalicabile, il San Mames (stadio della finale di Europa League), sette giorni fa è stato espugnato dal Manchester Utd che, non senza polemiche, ha giocato per oltre un’ora con l’uomo in più e alla fine si è imposto per 3-0. Un risultato che rende complicatissimo il ritorno per l’ Athletic Bilbao che proverà sicuramente e vincere all’Old Trafford ma non è detto che basti.

Il segno 2 stasera non può esser escluso ma l’Over 2,5 sembra l’esito più probabile: quota 1.98 su Cplay e Begamestar, 1.97 su Eurobet. Più azzardato il segno 2, pagato 3.70 da Cplay e GoldBet, 3.60 da Sisal.

Una combo per Chelsea-Djurgarden

Dall’Europa League alla Conference League perché stasera si gioca anche la semifinale di ritorno tra Chelsea e Djurgarden. Il match all’andata, in Svezia, si è chiuso con la vittoria dei “Blues” per 4-1 in quella che è stata una sfida senza storia. Dopo 13 minuti la formazione londinese era già in vantaggio per 1-0 e poco prima dello scadere del primo tempo ha anche trovato il raddoppio. Il discorso si è chiuso dopo 20 minuti della ripresa con la formazione inglese che si è portata sul 4-0 chiudendo così il discorso. La rete svedese ha leggermente ridimensionato il passivo ma la sostana non cambia.

Il Chelsea ha praticamente ipotecato la finale dove troverà una tra Betis e Fiorentina. Stasera il match di ritorno sembra una semplice formalità. Per le quote si dovrebbe assistere sia alla ri... vittoria dei “Blues” sia al ritorno dell’Over 2,5.

La combo formata dai due esiti è proposta a 1.43 da Cplay e Begamestar, a 1.40 da Elabet.