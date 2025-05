Pronostico Wolfsburg-Hoffenheim, l'ultimo anticipo della stagione è da...

In Bundesliga siamo ai titoli di coda, o quasi. Il Bayern si è laureato campione e con due soli turni ancora da giocare il Leverkusen è sicuro di prender pare alla prossima Champions League mentre per le altre piazze che valgono l’Europa ci sono almeno sei squadre che possono ancora sperare di trovare un posto o di trovare quello migliore possibile.

Almeno un gol per parte? Ecco le quote

A questo gruppo non appartengono Wolfsburg e Hoffenheim che stasera giocano l’ultimo anticipo del venerdì della stagione. L’undici ospite in teoria non sarebbe ancora matematicamente salvo (ha però 5 punti di vantaggio sulla terz’ultima) ma i “Lupi” hanno messo insieme un solo punto nelle ultime 7 giornate.

Tutto può accadere, da provare l'esito Goal: a 1.45 su Cplay e Begamestar, a 1.40 su BetFlag.