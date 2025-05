Serie B, Cittadella-Bari: il pronostico del match

In teoria quella di stasera sarebbe l’ultima giornata del campionato di Serie B. In pratica, però, non lo è perché c’è da recuperare (martedì prossimo) la giornata numero 34 che è stata a suo tempo rinviata. In Serie A sono già state promosse Sassuolo e Pisa e adesso, al termine dei playoff , si scoprirà la terza squadra che salirà nella massima serie.

Vince il Bari? la quota è interessante

Lo Spezia è già matematicamente qualificato alle semifinali di questi spareggi e alla Cremonese manca poco per raggiungere lo stesso traguardo. La Juve Stabia è quinta con 5 lunghezze di vantaggio sul Catanzaro e, dai calabresi in giù, ci sono altre tre squadre (Palermo, Bari e Cesena) tutte racchiuse in soli due punti.

In pratica, escludendo per il momento le altre più staccate (ma non matematicamente impossibilitate ad accedere ad uno degli ultimi posti validi per i playoff) ci sarebbero quattro squadre per tre soli biglietti con Bari e Cesena appaiate all’ottavo posto. Per queste due squadre, a meno che una di quelle davanti non inciampi proprio alla fine, si tratta di un testa a testa serratissimo il cui esito dipenderà, ovviamente, dagli ultimi 180 minuti di gioco.

Stasera il Bari gioca sul campo di un Cittadella penultimo ma che, in teoria, potrebbe ancora sperare nella salvezza. Un’impresa anche questa in teoria possibile ma in pratica assai complicata viste le tante squadre che ci sono davanti. Se poi si considera che i veneti non vincono da 8 gare consecutive (3 pareggi e 5 sconfitte) ecco che il quadro relativo alle chances limitate diventa... completo.

I pugliesi non è che siano una macchina da guerra, sono vicecampioni del pareggio (ne hanno fin qui collezionati 17 e solo il Catanzaro con 19 ne ha messi insieme di più). I “galletti” hanno fin qui vinto soltanto 3 volte in trasferta, chissà che non riescano a fare poker stasera. Il segno 2 presenta indubbiamente qualche rischio ma ci può stare. La vittoria del Bari si gioca a 2.67 su Cplay e Begamestar, 2.60 su Snai e 2.45 su BetFlag. In alternativa piace l’Under 2,5, offerto a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.67 da Eurobet.