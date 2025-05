Pronostici Serie A, i consigli per Como-Cagliari e Empoli-Parma

Il sabato di Serie A si apre alle 15 con Como-Cagliari e si chiude alle 20.45 con Empoli-Parma . Nel mezzo, l'aperitivo Champions tra Lazio e Juventus . Vediamo le quote del primo e del terzo match, con un consiglio per ciascuno di essi.

Empoli-Parma, ecco il consiglio

La sfida in programma al “Castellani” mette in palio punti importanti in chiave salvezza. L’Empoli (un solo successo in casa) non vince dalla 15ª giornata di campionato mentre il Parma prima di perdere con il Como aveva fatto registrare una vittoria e 6 pareggi. Dando peso a questi numeri, l’ago della bilancia dovrebbe pendere dalla parte degli ospiti ma i bookmaker hanno idee diverse. Favorito il segno 1 dell’Empoli, a 2.15, mentre non c’è troppa distanza tra il 2 e il segno X (entrambi offerti mediamente a 3.50), che si è materializzato negli ultimi due scontri diretti tra le due formazioni.

Vista la posta in palio è meglio non forzare troppo la mano e optare per un esito “neutro” come il Multigol Ospite 1-2: è reperibile a 1.60 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Elabet e Sisal.

Como favorito sul Cagliari ma...

Il Como ha già blindato la salvezza un paio di settimane fa battendo 1-0 il Genoa. Lariani dunque appagati? Sbagliato. La truppa di Cesc Fabregas è poi andata a vincere contro il Parma, centrando il quinto successo consecutivo, il quarto con porta inviolata. In Serie A, vale la pena ricordarlo, il Como è rimasta l’unica squadra a non aver ancora pareggiato per 0-0, oltre all’Inter. Il super ruolino di marcia recente del Como spinge le quote dalla parte dei lariani, una cui vittoria si attesta sull’1.75. Offerta che oscilla tra 1.75 e 1.80 se si prende in considerazione l’esito Goal (segnano entrambe).

Nell’ultima gara giocata, Gabriel Strefezza si è alzato dalla panchina e ha deciso Parma-Como. L’ipotesi che al “Sinigaglia” vada a segno un (qualsiasi) giocatore subentrato dalla panchina è in lavagna a 2.25.