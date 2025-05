Pronostico Torino-Inter, in trasferta nerazzurri invulnerabili (o quasi) a metà gara: lo dicono i numeri

In Champions l'impresa è stata compiuta: Barcellona a casa e finale col Psg raggiunta. Ma per quel grande appuntamento c'è tempo. Il prossimo impegno dell' Inter è molto importante, perchè in Serie A incombe la trasferta in casa del Torino .

Toro in gol nel primo tempo? Rischioso ma... ben pagato

L'Inter scende in campo domenica alle 18, qualche ora prima rispetto al Napoli. Vincendo, quindi, Inzaghi può mettere più pressione sulle spalle di Conte, che guarda tutti dall'alto con i suoi 77 punti, 3 in più rispetto ai nerazzurri.

Il Toro dal canto suo non ha particolari ambizioni, viene da una striscia di 7 Under 2,5 consecutivi e nelle sue ultime 8 partite non ha mai fatto registrare il segno 2 finale. Detto altrimenti, nel periodo considerato non ha mai perso in casa nè vinto fuori.

Tornando ai nerazzurri, logicamente appoggiati dai bookmaker per la vittoria del match, c'è un dato "nascosto" che merita rilievo. Hanno giocato fin qui 17 trasferte in campionato (compresa, per convenzione, anche quella contro il Milan del girone di ritorno) e sono appena 3 i gol subìti nei primi tempi: uno dal Genoa alla prima giornata, un altro dall'Udinese alla sesta, e il terzo proprio dal Milan nella 23ª.

Come già detto il Toro non ha particolari obiettivi ma magari, nei primi 45 minuti, spingendo un po' sull'acceleratore potrebbe trovare il gol contro un'Inter stanca per il grande sforzo (fisico ed emotivo) compiuto contro i blaugrana.

Per chi crede in questo scenario, l'esito Over 0,5 Casa primo tempo è giocabile a quota 2.85 su Cplay e Begamestar, a 2.90 su Eurobet.

Meno rischiosa, almeno sulla carta, l'opzione Multigol 1-2 primo tempo: a 1.58 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.55 invece su Eurobet.