Pronostico Atalanta-Roma, marcatore+risultato esatto: pazza idea a quota 140!

Atalanta e Roma a segno? Ecco l'offerta dei bookie per l'esito Goal

Cinque i punti di differenza tra le due formazioni (a vantaggio dei bergamaschi) ma ben 19 le partite senza sconfitte da parte dei giallorossi che, al Gewiss Stadium, puntano al ventesimo risultato utile consecutivo.

I bergamaschi, paradossalmente, fanno meglio in trasferta piuttosto che in casa (39 punti fuori contro 29 davanti ai propri tifosi) e questo lascia qualche speranza in più a Claudio Ranieri e alla sua banda.

Difficile sbilanciarsi ma, carta alla mano, almeno una rete ciascuno sia Atalanta che Roma possono realizzarla. Di conseguenza, anche se la Dea ha fatto registrare il No Goal in 11 delle ultime 12 giornate, si può considerare il Goal. A quota 1.66 su Cplay e Begamestar, 1.60 su Eurobet.

Marcatore più risultato esatto

All'andata la Roma ha perso 0-2 all'Olimpico contro l'Atalanta ed è stata l'unica occasione in cui, con i giallorossi in campo, si è visto questo tipo di risultato esatto. Per chi ama le giocate ad alta quota, è da segnalare la proposta "Dovbyk marcatore+risultato esatto 0-2": a quota 40.

Offerta che vola addirittura a 140 per la Roma vincente a Bergamo per 2-0 con almeno un gol segnato da Gianluca Mancini, che tra l'altro è uno degli ex di questa sfida.