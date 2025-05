Il Venezia per la salvezza, la Fiorentina per l'Europa. Per motivi diversi ma comunque importanti, Di Francesco e Palladino si sfidano lunedì (ore 18.30) allo stadio Penzo nell'ambito della 36ª giornata di Serie A. A dispetto del divario in classifica, che vede i viola avanti di 33 punti rispetto agli arancioneroverdi, l'esito del match si preannuncia incerto, come confermano le quote.