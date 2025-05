Serie B, si chiude la regular season: il pronostico di Modena-Cesena

La regular season di Serie B si chiude con la 34ª giornata, quella rinviata per la morte di Papa Francesco. L'attenzione è rivolta principalmente a playoff e salvezza, in coda è bagarre allo stato puro con cinque squadre racchiuse in un solo punto (il Mantova, a quota 43, è vicinissimo al traguardo ma deve conquistare almeno un punto per la sicurezza). Per partecipare alla post season promozione, invece, è corsa a due tra il Cesena, attualmente ottavo con 50 punti, e il Bari a 47.