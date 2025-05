Pronostico Sassuolo-Frosinone, per i laziali l'ultima è da brividi

Segnano entrambe? Ecco la quota prevista per l'esito Goal

Lì dove naviga il Frosinone, che deve vincere in casa del Sassuolo (da tempo promosso in Serie A) per provare a centrare in extremis la salvezza.

Nell’ultima gara interna i neroverdi, evidentemente appagati, hanno perso 2-0 in casa contro il Catanzaro. Il Frosinone nelle ultime 6 giornate ha pareggiato 4 volte, perdendo in casa di Pisa e Palermo.

Gara dall’esito tutt’altro che scontato, in cui si può considerare l'esito Goal: a 1.57 su Planetwin, a 1.60 su Zona Gioco e a 1.62 su Cplay.

Per chi crede in una vittoria da parte dei laziali, il segno 2 è quotato a 2.40 da Cplay, a 2.35 da Snai e a 2.20 da BetFlag.