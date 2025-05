Pronostico Cittadella-Salernitana, il pareggio non serve a nessuno

Quante reti al Tombolato? Ecco il consiglio

In questo carosello potrebbe essere coinvolto anche il Mantova che, in teoria, potrebbe essere agganciato dalle tre quart’ultime (non necessariamente tutte) e catapultato nello spareggio per non retrocedere. Al Mantova basterebbe però un pareggio con il Catanzaro per diventare irragiungibile e non correre alcun rischio.

Si diceva di Cittadella-Salernitana, scontro drammatico dove se una vince l’altra retrocede e viceversa e, qualora ci scappasse il pareggio, il rischio che vadano in C direttamente entrambe è elevato.

Il Cittadella, venerdì scorso, è tornato a vincere in casa dopo 7 esibizioni senza successi (6 sconfitte e un pareggio) mentre la Salernitana non vince in trasferta da 14 gare esterne che ha chiuso con un bilancio di 10 ko e 4 pareggi.

Nonostante ciò per le quote è la formazione campana che gode dei favori del pronostico (il 2 paga qualcosa in meno rispetto all’1) ma forse, nonostante la posta in palio sia altissima, sono il Goal e l’Over 2,5 a poter meritare qualche attenzione in più. Almeno una rete per parte al Tombolato vale 1.73 per Cplay e Begamestar, 1.75 per Elabet.

L'Over 2,5 invece si gioca a 1.95 su Cplay, 1.91 su Betway e 1.90 su Snai.