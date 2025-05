Bologna-Milan, finale ai rigori? Bookie scatenati anche sul possibile MVP

Segno X al riposo? Quanto vale per i bookmaker

A Bologna come a Milano, chi ha sbloccato la sfida ha poi perso il match. Tradotto. In occasione della finale di Coppa Italia, in programma domani all’Olimpico di Roma, attenzione ad altri eventuali Ribaltoni. Per Cplay e Begamestar l'ipotesi che una delle due squadre possa vincere in rimonta è valutata 7.62, offerta che sale a 8 sulla lavagna di Sisal.

Per il Milan si presenta l’occasione di alzare questo trofeo dopo oltre vent’anni di attesa e di affiancarlo, in bacheca, alla Supercoppa italiana vinta in finale contro l’Inter, che i rossoneri hanno eliminato anche nel penultimo atto di questo torneo.

Il Bologna, che il vero “capolavoro” l’ha compiuto nei quarti battendo 1-0 l’Atalanta a Bergamo, torna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni, il che autorizza a parlare di “appuntamento storico” per club e tifosi.

Vista la posta in palio si potrebbe ipotizzare un primo tempo equilibrato. L’X al riposo si gioca a 2.06 su Cplay e Begamestar, a 2.05 su Sisal.

Per la vittoria finale, intesa come tipologia "coppa in mano", il Milan parte favorito secondo i bookmaker con quota che sfiora l'1.80 mentre il Bologna è a 1.95.

Altre scommesse: MVP e calci di rigore

Tante le scommesse disponibili per la finale di Coppa Italia. Tra queste, l'eventualità che il trofeo possa essere assegnato ai calci di rigore: viaggia verso quota 6.

Gioco aperto anche sul miglior giocatore in campo. In prima fila i bookie piazzano Leao, Pulisic e Orsolini tutti mediamente offerti a 5. Reijnders, a 12, è un papabile MVP mentre Pobega, ex rossonero, è una sorpresa da 16 volte la posta.