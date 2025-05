Barcellona campione di Spagna? Il pronostico del derby con l'Espanyol

La sfida di questa sera, tutta catalana, tra Espanyol e Barcellona potrebbe consentire ai blaugrana di festeggiare il titolo di campione di Spagna chiudendo in bellezza un campionato che, a differenza della Champions League (brucia ancora la recente eliminazione), ha regalato notevoli soddisfazioni.

Vince il Barcellona? Cosa dicono le quote

Sulla carta è una sfida senza storia con Dani Olmo e compagni che nelle ultime 15 giornate non hanno mai perso pareggiando soltanto una volta (in casa con il Betis).

L’Espanyol viene invece da 3 ko di fila, naviga in quint’ultima posizione ma con ancora un pizzico di margine sulla terz’ultima e non sembra questa l’occasione giusta per sperare di fare punti.

Il 2 non si discute, l’Over 2,5... pure. La combo che lega i due esiti è offerta a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.68 invece da Elabet.