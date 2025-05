Pronostico Getafe-Athletic Bilbao, ecco due esiti possibili e dalla quota interessante

Segno X? Ben pagato, meglio ancora l'Over 2,5: le quote

Stasera il Getafe riceve l’Athletic Bilbao che, al contrario, staziona ai piani della classifica e vuole confermare, da qui alla fine, l’attuale suo quarto posto.

La formazione basca nelle ultime 3 trasferte non ha vinto (2 pareggi e una sconfitta) mentre il Getafe, nelle ultime 8 esibizioni casalinghe, ha vinto soltanto una volta contro... l’Atletico Madrid (2-1). Poi ben 5 ko e 2 pareggi.

In caso di ulteriore sconfitta la situazione della squadra di casa peggiorerebbe vistosamente ma il segno 1, anche per le quote, appare il meno probabile. Sia Getafe che Athletic vengono da 4 esiti NoGoal di fila (l’undici di Bilbao anche da 4 Under 2,5) e potrebbe essere questa l’occasione per invertire la... rotta.

Un punto per uno potrebbe non far male a nessuno (il Getafe non pareggia da 13 turni) e allora ecco che l’X potrebbe proporsi come alternativa. Un risultato di parità è proposto a 2.65 da Cplay, a 2.60 da BetFlag e Snai.

L'Over 2,5 invece è pagato 2.97 da Cplay e Begamestar, 2.90 da NetBet e 2.78 da Betway.