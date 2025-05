Pronostico Crystal Palace-Manchester City: Guardiola è favorito ma Glasner vuole fare la storia delle Eagles

Una non ha mai vinto la Fa Cup e in campionato è fuori dalla zona coppe. Insomma, è una vera "Outsider". L'altra è una corazzata che non ha bisogno di presentazioni ma che ha vissuto un'annata difficile, con la vittoria del Community Shield a inizio anno, poi stop. Tutto pronto per Crystal Palace-Manchester City, finale della 144ª edizione della prestigiosa Fa Cup inglese. Il match è in programma sabato 17 maggio alle 17.30, a Wembley.