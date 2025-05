Ligue 1, ultima giornata: statistiche e pronostico di Lille-Reims

Ligue 1 , domani sera si chiude. Il campionato francese gioca in contemporanea i suoi ultimi novanta minuti e se si conosce già il nome dei campioni di Francia (il Psg ) e dell’ultima in classifica (il Montpellier già retrocesso in Ligue 2) c’è ancora incertezza per chi finisce secondo o terzo (la sfida è tra Marsiglia e Monaco ma lascia il tempo che trova visto che entrambe sono già alla fase campionato della Champions League) ma, soprattutto, per chi occuperà la quarta, quinta e sesta posizione con le quali si approda, rispettivamente, ai playoff per la Champions , all’ Europa League e alla Conference League .

Vince il Lille? Ecco la migliore quota per il segno 1

Sotto questo particolare aspetto l’incertezza è grande perché al momento ci sono tre squadre che occupano questi posti (Nizza, Lille e Strasburgo), tutte appaiate a quota 57 punti. In coda ci sono quattro squadre che cercano di evitare una retrocessione diretta e lo spareggio per restare nella massima serie. Quattro squadre racchiuse in 3 punti. Una di queste, il Reims (+2 dal Le Havre terz’ultimo), chiuderà la sua stagione sul campo del Lille e la sfida assume contorni da cardiopalma visto che da una parte ci si gioca l’accesso alla più prestigiosa competizione continentale e dall’altra c’è lo spettro retrocessione.

L’undici di casa nelle ultime due esibizioni ha rimediato soltanto un punto mentre il Reims ha conquistato lo stesso un solo punto ma nelle ultime tre giornate.

Per le quote l’1 non sembra in discussione: vale 1.40 per Cplay, 1.37 per Snai e 1.32 per LeoVegas. Vale la pena evidenziare che il Reims viene da 6 esiti Under 2,5 e NoGol di fila con il primo dei due che sembra adatto anche alla sfida di domani sera.

Quota interessante per l'Under 2,5, fissato in lavagna a 2.08 da Cplay, a 2.05 da William Hill e a 2.02 da Betway.