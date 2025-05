Pronostici Premier League, i consigli per le partite di stasera

Tutto in centottanta minuti. Ma tutto, in Premier League, a questo punto, riguarda unicamente l’esatta disposizione nella classifica finale delle sei squadre che seguono il Liverpool già laureatosi campione d’Inghilterra. Sei squadre comprese in sei punti chiamate a dividersi i quattro rimanenti posti in Champions League più il posto in Europa League e Conference League. In questo mini torneo nel... torneo all’Arsenal, forte di una notevole differenza reti, basta un punto per assicurarsi la partecipazione alla prossima Champions.