Playoff di Serie B, il pronostico di Catanzaro-Cesena. Lo Spezia spettatore interessato

Playoff di Serie B al via! Appena il tempo di archiviare l’ultima giornata (la 34ª, in ordine temporale), giocata martedì, e già domani (alle 17.15) si torna in campo per il primo turno, in gara unica. Allo stadio “Ceravolo” va in scena il match tra la sesta classificata al termine della stagione regolare, il Catanzaro , e la settima, il Cesena .

Catanzaro e Cesena a segno? Ecco la migliore quota per l'esito Goal

Le due squadre hanno chiuso con 53 punti ma a fare la differenza, per i calabresi, è stata la... differenza reti generale. In campionato, infatti, un successo casalingo a testa negli scontri diretti, con uno score complessivo di 4 reti a 4. Alla formazione allenata da Fabio Caserta basterà non perdere (al 90’ ed eventualmente al termine dei supplementari) per raggiungere lo Spezia in semifinale.

I calabresi in fondo sono dei veri esperti in materia di pareggio: ben segni X all’attivo in 38 giornate. Il Cesena però ha chiuso la regular season con tre vittorie di fila, non gli era mai capitato nel corso di questo campionato.

Al Ceravolo, Antonucci e compagni se la giocano con l’etichetta di outsider addosso. Vale la pena ricordare che parliamo di una squadra promossa dalla Serie C. Di fronte c’è una formazione solida e organizzata, trascinata dai gol (16) del sempreverde Iemmello. Il Cavalluccio però ha superato (in trasferta) esami impegnativi come la Cremonese, battuta 2-1.

C’è quindi la sensazione che Shpendi e compagni possano segnare almeno una rete al Ceravolo. L’esito Goal è offerto a 1.88 da Cplay, a 1.85 da Elabet e Sisal.

Altre statistiche utili per le scommesse

Il Catanzaro è squadra da secondi tempi? Numeri dei calabresi alla mano sembrerebbe proprio di sì. Nel campionato in corso, infatti, la squadra di Fabio Caserta ha segnato ben 32 reti nei secondi tempi contro le sole 19 realizzate nei primi.

Il Cesena dal canto suo si fa notare per un particolare “ritardo” statistico. Nelle ultime 30 partite di campionato i romagnoli non hanno mai chiuso un match con 4 reti esatte (somma gol 4).

L’ultima volta è capitato all’ottava giornata, ko per 3-1 a Pisa.