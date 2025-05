Paolini-Gauff, precedenti e pronostico della finale degli Internazionali d'Italia di tennis

Paolini vince almeno un set? Ecco la quota

Terza italiana dopo Reggi (che vinse a Taranto) ed Errani nell'era Open a raggiungere la finale degli Internazionali d'Italia, Jasmine Paolini ha già affrontato e battuto Coco Gauff (19 aprile), eliminata in due set (6-4 6-3) ai quarti del torneo di Stoccarda.

Secondo i principali siti di scommesse online, tuttavia, a partire favorita è l'americana, che solo al termine di una "battaglia" di tre ore e mezzo ha avuto la meglio in semifinale sulla cinese Zheng.

La vittoria di Coco Gauff è offerta a 1.50 da Sisal, a 1.45 da Snai e a 1.44 da Eurobet. Il trionfo di Jasmine Paolini invece è pagato 2.67 da Cplay, 2.66 da Zona Gioco e 2.60 da Bwin.

Di suo Jasmine Paolini sembra avere le carte in regola per aggiudicarsi almeno un set contro una giocatrice che, come detto, è reduce da un match lungo e dispendioso. L'esito "Giocatore 2 vince almeno un set: Sì" è proposto mediamente a 1.60.