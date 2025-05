Inter-Lazio, il pronostico "classico" e le scommesse speciali. Si arriva fino a quota 55 per...

Le quote del match

Milan e Roma: queste le uniche due squadre che hanno battuto i nerazzurri al Meazza, in questa Serie A. La Lazio ha giò perso due volte contro l'Inter (campionato e Coppa Italia) in questa stagione ma può contare su una mini serie di tre vittorie esterne contro Atalanta, Genoa ed Empoli.

Secondo i bookmaker sarà ancora una volta Inzaghi a festeggiare contro Baroni: l'1 nerazzurro è a 1.62 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.60 su Snai e a 1.56 su LeoVegas. Il 2 biancoceleste moltiplica mediamente per 5 una qualsiasi puntata.

Il pronostico "classico"

Le ultime quattro partite giocate dall'Inter (un po' insolitamente) sono terminate con NoGoal e Under 2,5. Una tendenza che, almeno in parte, potrebbe essere invertita: la Lazio va a segno da sette partite di fila, difficile allo stesso tempo immaginare un'Inter (a meno 1 dal Napoli capolista) a secco. L'esito Goal è proposto a 1.76 da Cplay e Begamestar, a 1.72 da Sisal.

Scommesse speciali: Var, cartellini e risultato esatto+marcatore

La posta in palio è alta per entrambe e questo potrebbe generare una buona dose di tensione. Da valutare la giocata "Entrambe ricevono almeno 2 cartellini: Sì" a quota 2.05 mentre il marchio del Var in questa sfida è offerto a 3.50 (per Cplay, Begamestar e Sisal).

Per chi ama le scommesse "combo" che mixano marcatore+risultato esatto, una possibile opzione è 2-1 per l'Inter+Barella marcatore: offerta che oscilla tra 40 e 55 volte la posta.

L'ex Acerbi (o il suo sostituto) effettua almeno un tiro in porta nel match? Un'ipotesi offerta a 4.