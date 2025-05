Napoli, match point scudetto: il pronostico della sfida con il Parma

Nei giorni in cui il tennis è sulla bocca di tutti, per via degli Internazionali d'Italia , è opportuno affermarlo: il Napoli si gioca un pesante match point scudetto al Tardini, tana di un Parma non ancora salvo.

Over 1,5 Ospite e parziale/finale 2/2: le migliori quote

Le sconfitte contro Como e Empoli lasciano i ducali 4 punti più su dal terz'ultimo posto, a due giornate dalla fine. Risultati alla mano, Chivu ha fatto meglio contro le "big" che contro le "provinciali", nel complesso il segno predominante con il rumeno alla guida dei ducali è stato l'X.

Conte parte logicamente favorito ma c’è una statistica poco confortante: da tre mesi, in trasferta, gli azzurri non segnano almeno due gol. Fine del “digiuno”? L’Over 1,5 Ospite è offerto a 1.63 da Cplay, Begamestar e StarYes.

La statistica fa emergere anche un altro dato, relativo ad un "ritardo". Con Chivu al timone, i ducali hanno disputato 11 partite senza mai far registrare il parziale/finale 2/2. Quanto paga questa accoppiata? 2.15 se si opta per Cplay e Begamestar, 2.25 invece per Sisal.