Pronostico Brondby-Midtyjlland, una sfida... ad altissima quota

A questo mini torneo finale prendono parte le prime sei classificate al termine della stagione regolare che si affrontano nuovamente, in gara di andata e ritorno, partendo dai punti che avevano conquistato nelle prime 22 giornate. A tutte mancano ormai soltanto gli ultimi novanta minuti di gioco tranne Brondby e Midtjylland che chiudono lunedì, in serata, il loro penultimo turno.

Un match fondamentale per la formazione ospite poichè, al momento, in testa alla classifica c’è il Copenhagen con 60 punti (4 in più rispetto al Midtjylland). Una situazione esattamente opposta a quella da cui si è partiti poiché, al termine della prima fase del campionato, era il Midtjylland primo con 4 lunghezze di vantaggio sul Copenhagen.

Per continuare a sperare fino alla fine il Midtjylland deve soltanto vincere stasera contro la terza in classifica, il Brondby (portandosi così a -1 dalla capolista), e poi sperare in un miracolo nell’ultimo turno.

C’è però un problema. Nonostante gli 8 punti di vantaggio della seconda sulla terza, le due squadre in questa stagione si sono incontrate già 4 volte e in tutte e 4 le volte ha avuto la meglio il Brondby. Probabilmente è questo il motivo per cui le quote concedono un pizzico di fiducia in più al segno 1 anche se, stavolta, potrebbe essere il 2 ad avere la meglio.

Il blitz del Midtjylland è offerto a 2.67 da Cplay e Begamestar, a 2.68 da Betway.