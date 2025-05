Tottenham-Manchester United, chi vince la finale di Europa League? Ecco il parere dei bookie

United di poco favorito, occhio ai calci di rigore

Una finale con motivazioni doppie per entrambe, visto che rappresenta l’unica via possibile per giocare in Europa la prossima stagione: il campionato è stato disastroso sia per Red Devils che per Spurs.

Il bilancio dei precedenti stagionali (due in Premier League, uno in Coppa di Lega) sorride ai londinesi, vittoriosi in tutte e tre le occasioni. Di contro, però, i Red Devils possono contare sull’imbattibilità in questa edizione del torneo (9 vittorie e 5 pareggi), condita da ben 35 gol segnati contro i 27 degli Spurs, vittoriosi in ben 9 delle 14 gare disputate. Partita che gli operatori vedono equilibrata, con una leggera preferenza accordata allo United segno "2"a 2.50, l'1 è proposto a 2.90.

Curiosità. Nelle edizioni del 2021 (finale persa proprio dal Man United contro il Villarreal), del 2022 e del 2023 la Coppa è sempre stata assegnata al termine dei calci di rigore.

Il segno X al 90’ è proposto a 3.30 da Cplay e Begamestar, a 3.15 invece da LeoVegas. L'ipotesi di assistere ai calci di rigore vale circa 6 volte la posta.