Pronostico Catanzaro-Spezia, in gioco il numero di reti al Ceravolo

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Al Ceravolo ci sono Iemmello e compagni ad attendere lo Spezia che alla fine della stagione regolare aveva conquistato 66 punti contro i 53 del Catanzaro. Nonostante le 13 lunghezze di differenza liguri e calabresi nelle due sfide già effettuate si sono praticamente scambiate le... cortesie. All’andata lo Spezia si è imposto in trasferta per 1-0 e al ritorno il Catanzaro ha fatto esattamente lo stesso (1-0 al Picco).

Con questi due precedenti è evidente che l’esito di questa semifinale è più incerto di quanto a prima vista possa sembrare. E, come se non bastasse, i calabresi nelle ultime 3 esibizioni hanno fatto registrare 3 Under 2,5 e 3 NoGoal mentre lo Spezia viene da 3 Over 2,5 e 3 Goal consecutivi.

E’ vero che l’accesso alla finalissima si deciderà tra qualche giorno ma è altrettanto vero che chi ben comincia è a metà dell’opera. Soprattutto il Catanzaro che può sfruttare adesso il fattore campo.

Al Ceravolo i giallorossi hanno messo insieme 30 punti mentre lo Spezia, in trasferta, 26 (e non vince lontano dal Picco da 6 gare di fila nell’arco delle quali ha collezionato 5 pareggi e una sconfitta). Mettendo insieme un po’ tutti gli elementi a disposizione alla fine è forse l’Under 2,5 l’esito che sembra poter meritare le maggiori attenzioni: quota 1.60 su Cplay e Begamestar, 1.57 su Sisal.