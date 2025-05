Juve Stabia-Cremonese, chi vince? Quote e pronostico della sfida del "Menti"

Oltre a Catanzaro-Spezia l’altra semifinale playoff di B mette di fronte Juve Stabia e Cremonese, due squadre finite vicinissime in campionato (quarti i grigiorossi, quinti i campani). Nei due scontri diretti già andati in archivio in questa stagione la Cremonese si è imposta al Menti all’andata (2-1) mentre al ritorno il match dello Zini si è chiuso in parità (1-1).