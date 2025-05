Pronostico Rayo-Maiorca, padroni di casa in Europa con una vittoria all'ultima giornata

Un finale travolgente e il Rayo, dall’alto dei suoi dieci punti conquistati nelle ultime quattro partite, si trova ad occupare l’ottavo posto in classifica (che significa Conference League) a pari punti con l’Osasuna (che però è in svantaggio negli scontri diretti) e con un solo punto in meno rispetto al Celta Vigo (che al momento sarebbe in Europa League).