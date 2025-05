Pronostico Betis-Valencia: andalusi favoriti ma c'è il Chelsea all'orizzonte...

La 38ª e ultima giornata di Liga è spalmata in tre giorni, a partire da venerdì sera: alle 21 si gioca l'anticipo Betis-Valencia, sfida in cui sostanzialmente non c'è nulla in palio. La squadra di Manuel Pellegrini è certa del 6° posto e nn può essere nè superata nè scavalcare nessuno in classifica. Il Valencia ha acquisito in largo anticopo la salvezza dopo un'annata difficile, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto dal mister Corberan (in carica da dicembre).