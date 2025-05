Pronostico Espanyol-Las Palmas, solo il segno 1 per la salvezza

Ultima giornata di Liga decisiva im chiave salvezza . Domani è in programma Espanyol-Las Palmas , match fondamentale per i padroni di casa che si giocano la permanenza nella massima serie.

Comparazione quote: vittoria Espanyol

Prima dell’ultimo turno, infatti, l’Espanyol è quart’ultimo con 2 soli punti di vantaggio (e in svantaggio negli scontri diretti) sul Leganes. Non ci vuole davvero molto a intuire che in caso di pareggio dei catalani e di vittoria del Leganes (che gioca con il già retrocesso Valladolid) sarebbe l’Espanyol a retrocedere.

Il Las Palmas ha anch’esso già salutato LaLiga (è penultimo e non può cambiare la sua posizione) e dunque questa sembra una sfida dall’esito scontato.

Anche se il rendimento recente delle due squadre è assolutamente identico (5 sconfitte nelle ultime 5 giornate) sono le prossime ambizioni a fare la differenza e queste, purtroppo per il Las Palmas, sono solo a disposizione dell’Espanyol.

Il segno 1 sembra obbligato, valutazione condivisa dai bookmaker. La vittoria dell'Espanyol è quotata a 1.38 da Cplay, a 1.35 da LeoVegas e Snai, a 1.32 da Betfair.