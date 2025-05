Bielefeld-Stoccarda, il pronostico di un'inattesa finale di Coppa di Germania

Bayern Monaco ? No. Bayer Leverkusen ? Nemmeno. Lipsia, Eintracht o Borussia Dortmund ? Neanche loro. La finale di DFB Pokal (la coppa di Germania) vede come protagoniste lo Stoccarda e, nientemeno, l’ Arminia Bielefeld che solo una settimana fa ha vinto la 3. Liga tedesca, ovvero l’equivalente della nostra serie C.

Quanti gol a Berlino? Ecco il consiglio

Una formazione che è arrivata fin qui eliminando, via via, avversarie di grosso calibro partendo dal modesto Hannover (era metà agosto dello scorso anno) e proseguendo con Union Berlino (2-0), Friburgo (3-1), Werder Brema (2-1) e Leverkusen (2-1 in semifinale).

L’Arminia è la quarta squadra che milita in terza divisione a conquistare la finale della Coppa di Germania e affronterà, in questi ultimi novanta minuti decisivi, lo Stoccarda che in questa manifestazione ha incontrato sempre (o quasi) avversari di minor calibro (Munster, Regensburg, Kaiserslautern, Augsburg più il Lipsia in semifinale).

Sulla carta sembrerebbe una sfida senza storia ma anche le altre precedenti si presentavano allo stesso modo e sono tutte finite male per chi si illudeva di trovarsi di fronte una formazione nettamente inferiore sotto il profilo tecnico. Vale la pena sottolineare il fatto che chi si aggiudica il trofeo avrà un biglietto di ingresso diretto all’Europa League e per lo Stoccarda, finito soltanto nono in campionato, questo rappresenta l’unico modo per partecipare ad una prossima competizione continentale.

Sulla carta il segno 2 sembra obbligatorio ma, qualora non si volesse guardare in direzione dell’1X2, ci potrebbe essere l’Over 2,5 come alternativa. La quota è pressoché identica: 1.50 per Elabet, 1.52 per Cplay e Begamestar.