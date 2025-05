Premier League, i pronostici delle partite dell'ultima giornata: spicca Nottingham-Chelsea

Fulham-Man City, Guardiola vuole mettere il punto esclamativo

Nove risultati utili di fila per il City di Guardiola, ad un passo dalla qualificazione in Champions. Di fronte c’è un Fulham che non pareggia da 17 giornate e che in casa ha mantenuto la porta inviolata solo contro Southampton e Tottenham. Da provare la combo X2+Over 1,5: a 1.35 su Cplay e Begamestar, a 1.28 su Elabet.

Aston Villa, il 2 per sperare

L’Aston Villa deve vincere all’Old Trafford contro un Man United col morale a terra per il ko nella finale di Europa League contro il Tottenham. Per quanto visto di recente e non solo, i Villans hanno i mezzi per riuscirci. Il segno 2 è in lavagna a 1.70 ma può starci anche l’Over 2,5 dopo tre Under 2,5 consecutivi dei Villans: quota 1.54 su Cplay, 1.53 su Snai e 1.52 su Betway.

Newcastle, match point contro l'Everton

Il Newcastle è padrone del suo destino e può contare su un ottimo rendimento casalingo: sei vittorie di fila in casa tutte con almeno 2 reti all’attivo. Tonali e compagni non hanno certo problemi a segnare (anche) nei primi tempi: quota 1.40, su Cplay e Begamestar, per la squadra di casa che segna nei primi 40 minuti, quota 1.38 per Elabet.

Nottingham-Chelsea, chi perde paga

Scontro diretto appassionante al City Ground, dove il Nottingham ha un po’ rallentato la sua marcia (un punto nelle ultime tre partite). Il Chelsea versione trasferta, dal canto suo, ha uno score da squadra di metà classifica. Partita che dovrebbe regalare da uno a tre gol totali. Il Multigol 1-3 è a 1.46 su Cplay e Begamestar, a 1.57 su Sisal.