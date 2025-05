Al Nassr, ultimo show di Ronaldo? Le quote del match con l'Al Fateh

Finestra aperta sul campionato saudita che oggi manda in onda l’ultima giornata. L’ Al Nassr di Cristiano Ronaldo , quarto in classifica, chiude in casa dell’Al Fateh. La squadra locale ha 36 punti in classifica ed è salva, l’ Al Nassr è quarto (67) e può sperare di guadagnare una posizione.

Match con tanti gol? La quota della combo

Sono due gli elementi che meritano di essere messi in risalto. Innanzitutto, l’Al Nassr ha vinto gli ultimi quattro precedenti segnando un totale di ben 13 reti. In secondo luogo, Ronaldo e compagni hanno segnato e fatto più punti di tutti in trasferta.

L’Al Fateh, qualora riuscisse a segnare, completerebbe il suo campionato con almeno un gol realizzato in in tutte le partite casalinghe disputate.

Tutti elementi che spingono il pronostico verso il Goal, con l’Over 2,5 da utilizzare magari per ritoccare leggermente verso l’alto la quota. La combo Goal+Over 2,5 si gioca a 1.48 su Cplay e Begamestar, a 1.40 invece su Elabet.