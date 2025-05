Pronostici Allsvenskan, cosa giocare in Norrkoping-Mjallby

Di questi tempi i campionati scandinavi, come tradizione vuole, sono in pieno svolgimento. L’ Allvenskan sta per archiviare l’undicesimo turno e l’attenzione è rivolta principalmente alla prova del Mjallby .

Under 2,5 oppure Over? Ecco cosa suggeriscono le statistiche

Se può vincere il campionato svedese oppure no è prematuro dirlo. Di certo è stato un avvio di stagione esaltante che giustifica i sogni di gloria dei suoi tifosi: otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, contro l’Aik. Un ko che il Mjallby ha dimostrato di aver “digerito” alla grande, avendo vinto le ultime tre partite.

Di fronte c’è un Norrkoping che viaggia a corrente decisamente alternata con quattro vittorie, un solo pareggio e cinque ko, tre dei quali sono arrivati proprio tra le mura amiche.

È proprio in virtù di questi dati che il Mjallby sembra poter meritare fiducia, tra l’altro il segno 2 è anche ben pagato: si può giocare a 2.04 su Cplay e Begamestar, a 2.05 su Sisal.

Volendo estendere la panoramica a classi di esito diverse dall’1X2 finale, può essere opportuno evidenziare che siamo in presenza di due squadre che gradiscono l’Over 2,5. Un match con tre o più reti è proposto a 1.61 da Cplay e Begamestar, a 1.60 da Elabet.