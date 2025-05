Finale di Champions League, le scommesse speciali dei bookie: quota 65 per...

Sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera va in scena la finale di Champions League tra Psg e Inter . Un appuntamento imperdibile anche per chi è appassionato di scommesse (anche) a quota alta . Ecco un primo assaggio del menù proposto dai bookmaker.

Var e arbitro sostituito

Il Var sarà protagonista in questa finale tra Psg e Inter? In lavagna va per la maggiore l’esito “No”, dato a 1.20, contro il 3.75 previsto per il “Sì”.

Non una ma almeno due volte l’arbitro si affiderà all’on field review? Ipotesi “Over 1,5 arbitro consulta Var” a quota 7.50.

Non finisce qui, perchè l’arbitro potrebbe diventare lo sfortunato protagonista della finale. Ecco dunque comparire l’opzione “arbitro sostituito” a quota 65.

Si va ai calci di rigore e...

Una finale di Champions è un evento sempre e comunque e non può che stimolare la fantasia dei bookmaker. Puntate aperte anche sugli avvenimenti sulla carta meno probabili, come quello che prende in considerazione un match ai calci di rigore (qui siamo a quota 6) con un portiere incaricato della trasformazione.

Per questa eventualità, l’offerta dei bookie è pari a 50 volte la posta!