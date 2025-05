Chi vince l'Isola dei famosi? Ecco chi è favorito secondo i bookmaker

Mercoledì 28 maggio va in onda la 4ª puntata del reality “L’Isola dei Famosi”. Finora è stata l’Isola dei ritiri, ultimo in ordine temporale quello di Antonella Mosetti. Non facile, quindi, individuare il possibile vincitore del programma condotto da Veronica Gentili, con opinionista Simona Ventura (ex concorrente e conduttrice del popolare reality).