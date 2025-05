Pronostici Eliteserien, Fredrikstad-Rosenborg: migliori quote scommesse

Come spesso accade nei campionati del Nord Europa anche in Norvegia accade che la coincidenza con altri impegni futuri costringa a prevedere degli anticipi. I due in programma domani rientrano proprio in questa casistica con Fredrikstad-Rosenborg (che si sarebbe dovuta disputare in occasione della 18a giornata) e Bodo/Glimt-Viking (che sarebbe dovuta invece andare in onda nel turno ancora successivo).